Spectaculaire achtervolging eindigt vanuit Antwerpen op E17 in Sint-Niklaas

Een heftige politieachtervolging die zaterdagochtend begon in het centrum van Antwerpen, is een klein half uurtje later abrupt geëindigd op de E17 in Sint-Niklaas. De achtervolging begon rond acht uur op het Sint-Jansplein. Een ploeg van de lokale politie Antwerpen voerde een controle uit op de bestuurder van het voertuig waarbij die plots op de vlucht sloeg. De dollemansrit ging via de Turnhoutsebaan richting Antwerpse Ring en de Kennedytunnel. Ondertussen zaten er al een tiental politieploegen de vluchtende wagen op de hielen. Net voor de afrit Sint-Niklaas besloot de SRT, of het snelleresponsteam van de politie, om naar de banden van het voertuig te schieten, waarna de wagen klemgereden kon worden. De chauffeur, een 38-jarige man, kon in de boeien worden geslagen. Hij was onder invloed van alcohol en drugs en is ook geen onbekende voor politie en gerecht. Ook een passagier, die onderweg uit de auto was gesprongen, is gevat. Tijdens de achtervolging werden meerdere voertuigen geramd. Daarbij zouden twee agenten licht gewond zijn geraakt.