Spectaculair verkeersongeval op E34 in Beveren

Vrijdagavond deed zich een spectaculair ongeval voor op de E34 in Beveren in de richting Knokke. Een vrachtwagen verloor er een deel van zijn lading inox platen. Een auto kon de vallende lading niet meer ontwijken en reed er aan volle snelheid in. Het voertuig liep zware schade op, de man achter het stuur raakte gelukkig slechts licht gewond. Tientallen platen lagen verspreid over de snelweg. Sommige van deze platen wegen meer dan duizend kilo. Het opruimen van de ravage nam ruim drie uur tijd in beslag. Een gespecialiseerde bergingsfirma moest de lading stuk voor stuk takelen. Volgens de eerste vaststellingen ging de lading in een bocht aan het schuiven omdat ze slecht of zelfs niet gezekerd was. Het verkeer ondervond veel hinder.