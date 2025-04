Spectaculair ongeval tussen terreinwagen en auto op kruispunt in Tielrode

Deze namiddag gebeurde in Tielrode, bij Temse, een vrij spectaculair ongeval tussen een terreinwagen en een auto. De schade was groot, maar er vielen als bij wonder geen gewonden. De oorzaak was het niet verlenen van voorrang op het kruispunt. De terreinwagen draaide bij de aanrijding rond zijn as en kwam tegen een boom tot stilstand. Aangezien er geen discussie was over de omstandigheden en er geen gewonden vielen, werd het ongeval onderling afgehandeld door de betrokken partijen. In het verleden gebeurden er al heel wat ongevallen op het kruispunt.