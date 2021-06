Spectaculair ongeval op E34 ter hoogte van Oosterweelwerf

Op een kruispunt in Kallo, in de Waaslandhaven, gebeurde vanochtend rond half zeven een zwaar ongeval. De bestuurder van een vrachtwagen reed er door het rode licht. Een auto, die groen licht had, ramde de aanstormende truck daarop volop in de flank. De chauffeur raakte daarbij zwaargewond. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Hij was wel erg onder de indruk en verklaarde dat hij verblind was door de felle laagstaande zon. Het kruispunt, ter hoogte van de op- en afrit van de R2, is zowat het drukste kruispunt van de Waaslandhaven. Het is 3 jaar geleden heraangelegd ter vervanging van een rotonde, waar toen ook al talrijke zware ongevallen zijn gebeurd.