Mobiliteit en Verkeer Spectaculair ongeval op E17 in Sint-Niklaas

embed

En door het winterweer gebeurden er vandaag enkele ongevallen in onze regio. Op de E17 ter hoogte van Sint-Niklaas belandde een vrachtwagen in de gracht. Een personenwagen die er achter reed wilde remmen, maar gleed recht op of zeg maar onder de vrachtwagen. Als bij wonder raakte de chauffeur van de personenwagen lichtgewond. De brandstoftank van de vrachtwagen scheurde open. De brandstof lekte weg in een gracht naast de snelweg, de brandweer pompte de rest weg.