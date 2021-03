Speciale thee, bier en chocolade! Sint-Niklaas maakt zich klaar voor deelname Hooverphonic aan Eurosong

Om de deelname van Hooverphonic aan het Eurovisiesongfestival wat extra kracht bij te zetten, pakken een aantal Sint-Niklase handelaars uit met speciale producten. 'Den Thé van Calljé', een speciaal biertje en bijvoorbeeld ook Hooverphonicchocolade. Net voor de Sint-Niklase band afreist naar Nederland zullen Alex Callier &co ook nog spelen in concertzaal De Casino. Dat optreden (zonder publiek) zal twee dagen later te zien zijn op de Facebook- en Instagrampagina @ontdeksintniklaas.