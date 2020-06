Volgens Horeca Oost-Vlaanderen kreunen heel wat hotels onder het wegvallen van de events deze zomer. Boekingen voor de maanden juli en augustus lopen daardoor maar mondjesmaat binnen. Een rondvraag van onze redactie bij verschillende grote hotels in onze streek bevestigt dat ook. De meeste Belgen lijken nog even af te wachten of ze al dan niet naar het buitenland kunnen, en ze zijn daardoor nog niet echt geneigd om iets te boeken in eigen land. In hotels waar ook zakenmensen logeren, komt de vraag naar hotelkamers na de coronalockdown wel opnieuw op gang.