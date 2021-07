Speciale eenheden dringen woning gewapende man in Vrasene binnen

Een gewapende man heeft zich enkele uren lang in zijn huis in de Peperdam in Vrasene verschanst. De politie kwam massaal ter plaatse. Er zou een flitsgranaat naar binnen gegooid zijn, waarna de man dood werd aangetroffen in het pand. Hij heeft zichzelf van het leven beroofd. De situatie escaleerde na een politiecontrole afgelopen nacht. De politie had aanwijzingen dat er drugs vanuit het pand werden gedeald en ging tot een huiszoeking over. Tijdens de huiszoeking liep het plots mis. De man haalde een pistool tevoorschijn en vuurde enkele schoten af. De drie aanwezige agenten konden tijdig wegvluchten. Heel wat politieploegen kwamen in versterking en ook de speciale eenheden zijn ter plaatse. Twee vrouwen hebben het huis ongedeerd verlaten. Rond 10.30u zou er een flitsgranaat naar binnen gegooid en konden de interventiediensten de woning betreden. Daar werd de man dood aangetroffen. Hij is zelf uit het leven gestapt. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Meer vanavond in het TV Oost Nieuws, om 18.30u.Wie met vragen zit over zelfdoding kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of www.tele-onthaal.be) of de Zelfmoordlijn (1813 of www.zelfmoord1813.be).