Special Olympics: Hoe werkt het? Welke sporten? En wie kan er winnen?

Ik heb nog een sportbericht voor u. Want morgen starten de Special Olympics. Het tornooi voor atleten met een beperking wordt dit jaar in Beveren en Sint-Niklaas gehouden. Wie vandaag over de Grote Markt van Sint-Niklaas wandelt kan niet naast de tribunes, bars en het podium kijken. De stad maakt zich klaar voor de openingsceremonie van de 37ste editie van de spelen. Het is een feesteditie, want dit jaar viert Special Olympics Belgium haar 40e verjaardag. U hoeft trouwens niets te missen van de openingsceremonie. Alles is morgen live te volgen op TV Oost, na het nieuws is dat. Ook voor de rest van het tornooi zit je goed bij TV Oost.