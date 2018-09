We blijven in de sport, want zo'n 3.500 atleten zullen volgend jaar deelnemen aan de Special Olympics. Dat is de Belgische editie van de Olympische Spelen, maar dan voor mensen met een verstandelijke beperking. Die editie gaat in 2019 door in Sint-Niklaas en Beveren. Voor het eerst wordt ook zeilen opgenomen in de Special Olympics.