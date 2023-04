Speciaal bijstandsteam ORCO deed vorig jaar net geen 100 interventies

In Beveren is de politie een onderzoek gestart naar een geval van aanranding. Een jonge vrouw werd daar gisteravond tot twee keer toe belaagd tijdens het lopen. De eerste keer gebeurde dat in een fietswegel tussen de Gentstraat en het kasteel van Cortewalle. Daar sloeg een voorbijrijdende fietser de vrouw met vlakke hand op de bil. Daarna reed de man weg richting het park van Cortewalle. Even later sloeg de man opnieuw toe bij hetzelfde slachtoffer, deze keer op de N70. De man sloeg de vrouw opnieuw op de bil en vluchtte weg naar een achtergelegen wijk. Het slachtoffer heeft deze middag aangifte gedaan bij de politie. Die neemt de zaak zeer ernstig, en zal onder meer de camerabeelden in de buurt bekijken om de dader op te sporen.