En we sluiten af met een streepje kleinkunst. Want zanger en muzikant Jan De Wilde uit Aaigem is vorige week 80 geworden. En die verjaardag vierde hij gisteren met een verjaardagsconcert in zijn geboortestad Aalst. Cultuurcentrum De Werf was helemaal uitverkocht. 'Hèhè', 'Eerste Sneeuw' en 'De Fanfare Van Honger En Dorst': alle hits passeerden de revue. En enkele special guests, onder wie Urbanus, brachten tussendoor een hommage aan de kleinkunstzanger.