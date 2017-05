In Buggenhout heeft een jonge twintiger vrijdagavond een ware ravage aangericht na een achtervolging door de politie. De jonge bestuurder werd opgemerkt toen hij langs de verkeerde kant door een eenrichtingsstraat reed. De politie wilde de auto tegenhouden, maar de man sloeg op de vlucht. Na een wilde achtervolging van een paar kilometer verliest de jonge bestuurder in Lebbeke de controle over zijn stuur. Hij vliegt over een vluchtheuvel, raakt verschillende obstakels en gaat over de kop. De auto komt uiteindelijk tot stilstand in een voortuintje. De jongeman was niet onder invloed maar in de auto werd wel een kleine hoeveelheid cannabis gevonden.