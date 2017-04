sp.a en Open Vld: "Studie naar doortrekking N41 is weggesmeten geld"

Ook op het kruispunt Driekoningen in het centrum van Sint-Niklaas gaat morgen een belangrijke nieuwe fase van de werken in. De voorbereidende nutswerken zijn achter de rug, de echte heraanleg gaat beginnen. De werken zullen een jaar duren. Het kruispunt verdwijnt en er komen twee rotondes in de plaats. Daartussen komt een centrale oversteekplaats voor fietsers en voetgangers. Tijdens de werken zal het verkeer omgeleid worden. Alle info vind je op www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas. En ook voor wie op de N47 in Lokeren moet zijn is het vanaf morgen opletten. Die wordt heraangelegd en dat ter hoogte van de op- en afritten van de snelweg E17. Het verkeer moet daar in beide richtingen over één rijstrook. Vooral tijdens de spitsuren zal dat voor flink wat hinder zorgen. Ook alle info over deze werken vind je terug op de website die op uw scherm ziet.