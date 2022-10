En we blijven nog even in Zele. Want sterrenrestaurant Fleur de Lin is opnieuw in de prijzen gevallen. Deze keer is het de 23-jarige souschef Evelien Fiers-Snoeck ons land op de culinaire wereldkaart heeft gezet. Afgelopen weekend eindigde ze tweede in de prestigieuze kookwedstrijd Young Talents Escoffier in het Franse Nice. Op het menu: zeebaars in bladerdeeg en een vegetarische toast.