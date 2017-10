Nieuws Sous-chef Fleur de Lin in Zele is ''eerste kok van België''

Een leuk culinair nieuwtje dan. Ignace Wattenberge, sous-chef van het Zeelse restaurant Fleur De Lin, is verkozen tot 'eerste kok van België'. Die prijs werd vanmiddag uitgereikt in hotelschool Spermalie in Brugge. Wattenberge was één van de vijf finalisten, en kreeg van de jury de hoogste score omwille van z'n totaalconcept. De 'eerste kok van België' Prosper Motagné is een titel die hoog aangeschreven staat in de gastronomische wereld, en is de perfecte springplank voor een grote carrière. Het is voor Fleur De Lin al de derde keer dat ze deze prijs binnen halen.