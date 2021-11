Sotto's kan zijn 15.000 zelftests weer opbergen: "Vorige week nog aangekocht voor 40 à 50.000 euro"

En u hoorde het al, cafés en restaurants moeten opnieuw om 23 uur 's avonds de deuren sluiten. Ook privéfeesten in feestzalen zullen de komende drie weken niet meer kunnen doorgaan, met uitzondering van huwelijksfeesten en begrafenissen. In zaken als het Van der Valk hotel en restaurant in Beveren betekent dat opnieuw alle hens aan dek, om zich aan de nieuwe maatregelen aan te passen.