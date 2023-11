Burgemeester van Sint-Niklaas Lieven Dehandschutter roept een halt toe aan de toestroom van vluchtelingen in de stad. Hij vraagt maatregelen aan staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor. Zij hadden al een gesprek in september, en nu staat er een tweede gepland. Conflictgevoelige groepen worden vaak samen gezet in de opvangcentra waardoor er in het verleden al erg zware vechtpartijen zijn geweest, vorige zomer zelfs een steekpartij. De stad krijgt ongeveer 200.000 euro van de federale overheid om bijna 650 vluchtelingen op te vangen. Sinds 2001 is er een asielcentrum in de Kasteelstraat en sinds 2015 een tweede op voormalig militair domein Westakkers. De druk voor Sint-Niklaas is te groot in vergelijking met andere steden, zegt de burgemeester.