En we blijven nog even in de buurt van de Kalkense Meersen. Want een paar kilometer verderop, langs de Schelde in Schellebelle en Wichelen is de Vlaamse Waterweg begonnen aan werken aan een oever. De aanpassing moet voorkomen dat er deze zomer opnieuw een knijtenplaag ontstaat in de omgeving. De vliegende beestjes terroriseren de dorpen elk jaar opnieuw. De inwoners houden ook dit jaar weer hun hart vast.