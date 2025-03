Sören Waerenskjold wint Omloop Het Nieuwsblad, Brent Van Moer wordt 4de

Sören Waerenskjold heeft zonet de Omloop Het Nieuwsblad gewonnen. In Ninove versloeg de Noor van Uno-X Mobility in een beklijvende massasprint de Fransman Paul Magnier. Jasper Philipsen bolde als derde over de finish. Bevernaar Brent Van Moer verraste vriend en vijand met een schitterende vierde plaats. Wij spraken zonet met Brent net na de finish. Oliver Naesen eindigde in de buik van het peloton en kon niet voluit sprinten. Gil Gelders, ploegmaat van Magnier bij Soudal-Quick Step kwam onderweg ten val, maar was uiteraard tevreden met de tweede plaats van Magnier.