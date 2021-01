Economie Soldenverkoop rampzalig gestart, 1 op de 5 zaken komt in de problemen

30 tot zelfs 40 procent minder verkoop in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar: dat is gemiddeld de conclusie bij de winkeliers, zowat 10 dagen na de start van de wintersolden. De verkoop komt maar niet op gang. Vooral in de modesector blijven de stocks onverkocht in de winkel liggen. Een verlenging van de soldenperiode kan soelaas brengen, maar het seizoen nog redden, dat kan niet meer. Zowat 1 op de 5 zaken dreigen de boeken te moeten neerleggen, zo vrezen de sectorfederaties.