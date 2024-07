Soldenperiode afgelopen, zomerkledij ging minder vlot de deur uit

Wie nog de laatste zomersolden wil meepikken, die is eraan voor de moeite. Want vandaag was het de allerlaatste officiële soldendag. En de zomersolden waren over het algemeen niet zo fantastisch. Dat blijkt uit cijfers van Mode Unie en Unizo. Handelaars hebben ongeveer één derde minder verkocht dan vorig jaar. Dat komt natuurlijk door het kwakkelweer van de voorbije weken. Al mag niet elke handelaar klagen over de verkoop. Bij kledijwinkel Timmermans in Sint-Niklaas, blikken ze net terug op goede zomersolden.