Economie Soldenmaand in Waasland Shopping Center was uitzonderlijk goed

embed

De soldenmaand in het Waasland Shopping Center was uitzonderlijk goed. In januari kwamen er ruim 612.000 bezoekers over de vloer, dat is vier procent meer in vergelijking met vorig jaar. Een opmerkelijk mooie stijging, vinden ze bij het Waasland Shopping Center. Want de algemene trend is eerder negatief, omwille van bijkomende concurrentie en online shoppen. Het shoppingcenter zet het jaar dus goed in, nadat het eerder al 1 procent meer bezoekers telde over het hele jaar in 2016.