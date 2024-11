In Sint-Niklaas is Sofie Heyrman een van de schepenen die geen deel meer zullen uitmaken van het nieuwe bestuur. Haar partij Groen verloor ook drie van de zes zetels in de gemeenteraad bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Als lijstduwer raakte Heyrman, met 807 voorkeurstemmen, nog wel verkozen. Maar tegen januari gaat ze ook opnieuw voltijds aan de slag als orthopedagoge, haar eigenlijke beroep.