De nationale staking van de socialistische overheidsvakbond ACOD heeft ook in onze streek vooral het verkeer en de openbare dienstverlening in de war gestuurd. Bij vervoersmaatschappij De Lijn in Oost-Vlaanderen is zowat 1 op de drie chauffeurs niet aan de slag gegaan. De hinder was het grootst op de stadsnetten van Gent, Aalst en Sint-Niklaas. En omdat heel wat pendelaars uit voorzorg de auto hadden genomen, beleefden we op de wegen ook de drukste ochtendspits van het jaar, met zowat 300 kilometer file. Bij afvalintercommunale Verko, in de Denderstreek, is ongeveer de helft van het personeel niet komen opdagen. Daardoor is er geen PMD-afval opgehaald in Hamme, Wichelen, Wetteren en Dendermonde. In Berlare en Wetteren was er daarbovenop ook geen papier- en kartonophaling.