Sociale onrust in WZC in Lebbeke, gemeente en directie werken aan een oplossing

Nog in Zottegem wordt over een uurtje ongeveer de laatste coronaprik gezet in vaccinatiecentrum Bevegemse Vijvers. Het vaccinatiecentrum sluit als eerste in de regio de deuren. De inwoners van Zottegem, Brakel en Oosterzele kunnen vanaf morgen enkel nog in Herzele terecht als ze een coronavaccin willen. De lijsten zijn afgewerkt, zegt de burgemeester. De hal kan weer gebruikt worden als fuifzaal. De meeste andere vaccinatiecentra in de streek gaan nog door tot midden oktober.