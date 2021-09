Sociale onrust in WZC Hof Ter Veldeken in Lebbeke

Na een zoektocht van twee dagen is de vermiste jonge vrouw uit Sint-Maria-Oudenhove, bij Zottegem, dinsdagavond gezond en wel teruggevonden. De vrouw had zondagnamiddag haar woning in Ten Ede verlaten en was sindsdien spoorloos. Gisteravond kwam dan het verlossende nieuws dat de vrouw gezond en wel terecht was. De lokale politie dankt iedereen die meegeholpen heeft om haar terug te vinden.