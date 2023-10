Sociale inspectie valt Wase Delhaize- en Carrefourvestigingen binnen: zwartwerkers en illegalen aangetroffen

Vrijdagmiddag is de politie binnengevallen in meer dan 10 vestigingen van Carrefour en Delhaize in Antwerpen, Kruibeke, Temse en Sint-Niklaas. Tijdens de inval werden 14 zwartwerkers en 13 illegalen aangetroffen. De politieactie kadert in een onderzoek van de sociale inspectie naar een onderaannemer van Carrefour en Delhaize. Er waren zware vermoedens dat die het niet zo nauw nam met de arbeidswetgeving. In Kruibeke en Temse waren er twee controles in supermarkten. Daarbij werden twee illegalen aangetroffen. Er waren ook drie inbreuken op de sociale wetgeving. Arrestaties zijn er niet gebeurd.