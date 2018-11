Sociale huisvestingsmaatschappiij renoveert 455 woningen in het Waasland

Een sociale huisvestingsmaatschappij gaat in een deel van het Waasland 455 woningen renoveren. De woningen liggen onder meer in de Bloemenwijk in Stekene, in De Klinge, in Sint-Gillis-Waas, in Nieuwkerken-Waas en hier in de Bagoniewijk in Sint-Pauwels. Het is een investering van ruim 20 miljoen euro. De werken beginnen in 2020. Zo zullen de bewoners energievriendelijk en op een moderne manier kunnen wonen, zegt de sociale huisvestingsmaatschappij.