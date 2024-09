Sociaal overleg: Ontex Eeklo legt werk neer, fabriek in Buggenhout werkt wel door

In Eeklo is de middagploeg van luierfabrikant Ontex niet aan de slag gegaan. Ontex, dat luiers en incontinentie-materiaal maakt, heeft zijn hoofdkantoor in Aalst en twee productievestigingen in Oost-Vlaanderen. In de fabriek in Buggenhout wordt er wel nog gewerkt. Daar zijn de onderhandelingen rond een sociaal akkoord ook volop aan de gang. Ontex wil de vestiging in Buggenhout afslanken tot een expertise-centrum. Hier zouden 150 van de 500 banen worden geschrapt. In Eeklo staan er bijna 350 banen op de tocht, omdat de vestiging daar moet sluiten. Maar het sociaal akkoord hier, met uittredingsvergoeding en begeleidingsmaatregelen, kan het personeel niet overtuigen. De stemming over het sociaal akkoord gaat wel gewoon door. Volgende week dinsdag zijn de resultaten bekend.