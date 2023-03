Sociaal overleg Delhaize levert opnieuw niets op, sociaal bemiddelaar moet conflict ontmijnen

Het sociaal overleg vanmorgen tussen de vakbonden en directie van supermarktketen Delhaize is alweer op niets uitgedraaid. Alle partijen zaten vanmorgen rond de tafel op een speciale ondernemingsraad. Er werd opnieuw gepraat over de toekomst van de werknemers nu Delhaize al zijn winkels in eigen beheer wil overdragen aan zelfstandige uitbaters. Maar dat overleg heeft dus weer niets opgeleverd en voorlopig is er ook geen nieuw overleg gepland. Intussen gaan de lopende stakingsacties gewoon door. Onder meer in Aalst blijft de Delhaize gesloten, net als ongeveer de helft van de 128 winkels in eigen beheer. Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne gaat een sociaal bemiddelaar aanstellen om het dossier te ontmijnen.