Sociaal conflict bij Ineos Phenol in Waaslandhaven zit muurvast

De staking bij het chemiebedrijf Ineos Phenol in Doel is haar zevende dag ingegaan. Het overleg tussen vakbonden en directie gisteren heeft niks opgeleverd, en ook vandaag is er geen doorbraak. De vakbonden willen dat een vakbondsafgevaardigde die is ontslagen, terug zou worden aangeworven, of een bijkomende compensatie zou krijgen tot aan zijn wettelijk pensioen. Maar ze eisen vooral een andere managementstijl en een beter sociaal beleid in de fabriek. Ze willen daarvoor garanties op papier en een tijdsschema. Morgenvoormiddag zitten beide partijen opnieuw rond de tafel.