De Antwerpse haven heeft het in 2020 minder goed gedaan dan in 2019. De totale goederenoverslag is namelijk gedaald met 3 procent. De daling is vooral terug te in het stukgoed, de autosector bijvoorbeeld. De containeroverslag deed het gelukkig wel heel goed. Daardoor bleef de schade in het door corona geteisterde jaar relatief beperkt.