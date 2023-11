Protocolakkoord voor bedienden retailsector, maar nog geen hogere koopkrachtpremie voor arbeiders

Er is nog altijd géén akkoord over de koopkrachtpremie van 250 euro, die de arbeiders in het distributiecentrum van Delhaize in Ninove eisen. Gisteren en eergisteren werd daarvoor nog gestaakt. De vakbonden wilden op die manier druk zetten op de sectorale onderhandelingen, die blijven aanslepen. Ze eisen onder meer een hogere koopkrachtpremie voor de arbeiders in de retailsector. Een protocolakkoord voor de bedienden in die sector is er ondertussen al. Maar de onderhandelingen over de distributiecentra en de magazijnen van de supermarkten lopen nog volop. De vakbonden hopen vanavond laat of morgen tot een overeenkomst te komen. Vandaag zijn de werknemers in Ninove wel gewoon weer aan de slag gegaan.