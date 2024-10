Sociaal akkoord over ontslag 140 mensen bij Ontex in Buggenhout

Er is een sociaal akkoord over het ontslag van 140 mensen in de vestiging van Ontex in Buggenhout. De luierproducent wil de site omvormen tot een expertisecentrum voor onderzoek, ontwikkeling en productie van incontinentiemateriaal. Maar daardoor verliezen 140 mensen wel hun job, en moeten de werknemers die blijven, omgeschoold worden. De vakbonden spreken van een evenwichtig akkoord. Maar, er heerst toch nog wat vrees bij de werknemers over hoe zij juist in dat nieuwe plaatje moeten passen.