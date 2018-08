Snelwegparkings sluiten in strijd tegen transmigranten of niet?

Vanaf nu zaterdag zal de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in Wetteren in gebruik worden genomen. De bouw van de nieuwe 'passerelle', zoals de brug over de Schelde wordt genoemd, is in maart vorig jaar van start gegaan, maar kende onderweg wel enkele problemen. De brug zelf lag al een tijdje op zijn plaats, maar de aanloophelling, de trap en de brugleuningen moesten nog worden afgewerkt. De oude brug zal eind september worden afgebroken. De laatste stap van het project is dan de heraanleg van het pleintje aan Kapellendries. Die werken starten in september, aansluitend op de afbraak van de oude Scheldebrug.