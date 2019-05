Snelheid beperkt tot 50 km/h op N403 in Sint-Gillis-Waas

Minister Ben Weyts passeerde nadien nog even langs de gewestweg N403 in Sint-Pauwels, een deelgemeente van Sint-Gillis-Waas. Want daar tekende de minister een besluit om de snelheid op de gewestweg voorgoed terug te schroeven naar 50 kilometer per uur. Althans daar waar het fietspad vlak naast de rijbaan ligt. Waar het fietspad gescheiden ligt, blijft zeventig kilometer per uur de norm. In februari besliste de gemeente nog op eigen houtje om van de hele N403 één lange zone vijftig te maken, zonder onderscheid. Maar dat was dan weer nefast voor de doorstroming, vond het departement Mobiliteit. Door dit besluit is de situatie eindelijk rechtszeker, duidelijker én veiliger, zeggen de minister en partijgenoot Koen Daniëls.