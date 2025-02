Sneeuwzone boven Dendermonde en Lokeren verrast de ochtendspits

De onverwachte grote hoeveelheid sneeuw zorgt vooral in het centrum van onze regio voor grote verkeersproblemen. Vooral de stad Dendermonde werd er door verrast. Dit veroorzaakt heel wat hinder op de weg en in het bijzonder op de toegangsbruggen tot de stad. De Dendermondse strooidiensten doen samen met de politie het nodige om de verkeersproblemen op te lossen, maar er wordt aan iedereen gevraagd, die niet noodzakelijk de baan op moet, om binnen te blijven, of later te vertrekken. Als eerste prioriteit maken de strooiploegen de bruggen en de hoofdwegen vrij. De toegangsbruggen zijn net opnieuw open. Daarna gaan de fietspadstrooiers op pad om de fietspaden te ruimen en te strooien. Het stadsbestuur van Dendermonde verwacht dat in de loop van de voormiddag de situatie zich zal normaliseren.