Sneeuwruimers maken straten en hellingen in Geraardsbergen opnieuw vrij

Wie vanaf 1 maart met de trein reist zal rekening moeten houden met de nieuwe openingsuren van de stationsloketten. Die zullen, onder andere in Dendermonde, Denderleeuw, Geraardsbergen en Aalst, vanaf dan minder lang open zijn. Tot groot ongenoegen van heel wat reizigers en van federaal parlementslid Anja Vanrobaeys. Want niet iedereen kan een ticket kopen via de app of de automaat, en een aanspreekpunt in de stations blijft belangrijk, zegt Vanrobaeys. Maar de NMBS is ervan overtuigd dat de dienstverlening wel gegarandeerd blijft.