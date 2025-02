De sneeuw zorgde niet enkel voor ellende, maar ook voor veel sneeuwpret. De leerlingen van 't Kraaiennest in Grembergen mochten zich een hele dag uitleven in de sneeuw. Er viel hier bijna 10 centimeter, meer dan genoeg om een aantal grote sneeuwpoppen te maken en voor een ritje met de slee over de speelplaats. En uiteraard vlogen de sneeuwballen ook overal in het rond. Iedereen moest er aan geloven.