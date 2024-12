In Aalst heeft het Sint-Maarteninstituut deze ochtend een gigantisch kerstontbijt georganiseerd. Maar liefst 1.600 deelnemers schoven aan, aan de meer dan 500 meter lange kersttafel. Onder de noemer 'De Warmste Ontbijttafel' wil de school de eenzaamheid bij de leerlingen bestrijden. De ontbijtactie is dan ook het in leven geroepen in het kader van De Warmste Week.