Smartphoto in Wetteren plant nog deze zomer bijkomende 'cadeautjesfabriek'

Zo'n 8.000 werknemers uit de zorgsector hebben vanmiddag in Brussel geprotesteerd tegen het beleid van de Vlaamse regering. Die belooft volgens de zorgverleners wel vanalles, extra personeel bijvoorbeeld, maar daar komt niets van in huis. Ook in onze streek is volop actie gevoerd. In Buggenhout kregen de bezoekers van de wekelijkse markt warme soep van de actievoerders. Een middel tegen het kille beleid, klonk het.