Smalle en steile straten in Geraardsbergen grote uitdaging voor strooidiensten

Op de secundaire wegen was het vandaag, door de aangevroren sneeuw, opletten geblazen, zeker in het zuiden van de regio. Want daar is de uitdaging voor de strooidiensten nog groter, met de vele smalle en vaak heuvelachtige straten. In Geraardsbergen bijvoorbeeld staan de strooidiensten dan ook voor een huzarenstukje. Maar ook daar wordt in alle straten gestrooid, hoe moeilijk ze ook te bereiken zijn. Vanmorgen gingen we mee op pad.