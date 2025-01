Sluikstorter krijgt monsterboete nadat hij al vier jaar afval dropt in Hamme

Een sluikstorter in Hamme heeft een monsterboete van bijna 2500 euro gekregen omdat hij al vier jaar lang afval dropte in de Wuitensgemeente. De persoon in kwestie dropte hier in de buurt van de Evangeliestraat en Vierweegs geregeld huisvuilzakken. In de buurt staan geen camera's, dus het duurde jaren om de sluikstorter op te sporen. De dader moet nu opdraaien voor de opruimkosten en riskeert ook nog eens een GAS-boete. De monsterboete is een signaal van de gemeente naar de inwoners, zo klinkt het, om het sluikstorten te laten. De gemeente wil de mensen daar ook meer bewust van maken.