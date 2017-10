Sport Asterix Avo Beveren verliest nipt van Sliedrecht Sport (NL) in heenwedstrijd Champions League

Asterix AVO Beveren heeft gisteravond de heenwedstrijd van de tweede ronde van de Champions League verloren. Tegen het Nederlandse Sliedrecht Sport ging het nipt onderuit met 3-2, nadat het eerst 2-0 in het krijt stond. Setstanden waren 25-19, 252-25, 24-26, 23-25, en 15-13. De terugwedstrijd wordt nu zaterdag gespeeld om half 8, in de Edugo Arena in Gent. Als Asterix Avo wint met 3-0 of 3-1 is het geplaatst voor de volgende ronde. Wordt het 3-2, dan moet er een golden set gespeeld worden. Als Asterix verliest, dan is het uitgeschakeld.