Slibruiming creëert meer ruimte voor water en vissen in Kalkenvaart

In Temse zijn familie en politie op zoek naar een man van 44 die al bijna een week vermist is. Kyo Van Hoecke is voor het laatst gezien in de nacht van woensdag op donderdag, vorige week, in de Stationsstraat in Temse. De man verplaatst zich met een rood-witte sportieve herenfiets met een zadel zonder zadelkussen. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauw en geel T-shirt, een donkerkleurige gilet en een zwarte broek. Wie Kyo nog gezien heeft, of weet waar hij verblijft, die kan contact opnemen met de speurders via opsporingen@police.belgium.eu, of via het gratis nummer 0800 30 300.