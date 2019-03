Dan even naar het voetbal. Het contract van Lokeren-spits Anton Saroka werd zopas in onderling overleg ontbonden. Anton Saroka kwam in de zomer van vorig jaar over van het Wit-Russische Dinamo Minsk. Hij kwam in de Jupiler Pro League 17 keer in actie voor Sporting Lokeren, goed voor één doelpunt en drie assists. In de beker speelde hij twee wedstrijden. Ook daar scoorde hij één keer en gaf hij één assist. Maar, zijn stempel drukken kon de spits niet. Lokeren degradeert ook uit de hoogste voetbalklasse. Spits en club gaan daarom uit elkaar.