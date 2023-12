Slechtste score ooit voor Vlaamse leerlingen, huiswerkbegeleiding kan helpen

Gratis of goedkope warme maaltijden of gezonde tussendoortjes aanbieden op school, dat helpt in de strijd tegen kinderarmoede en zorgt voor meer kwaliteit in het onderwijs. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de KU Leuven en de HoGent. Daarvoor werden de kleuterklassen van acht scholen twee jaar gevolgd. Kinderen die voldoende beweging hebben en gezond eten, presteren beter in de klas. Het is dan ook een prioriteit in veel scholen.