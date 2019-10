Slechts enkele meters werfzone aan rotonde Hoogveld, maar veel verkeersellende

Meer plaatst voor stappers en trappers. Dat wordt de insteek van het nieuwe circulatieplan in Zele. De gemeente heeft namelijk beslist om een studiebureau aan te stellen dat moet nadenken over hoe het verkeer in de toekomst in de gemeente zal verlopen. En dat zullen de Zelenaars merken, want het marktplein dat nu nog één grote parking is, zal een pak groener worden. Het gemeentebestuur wil ook komaf maken met de snelheidsduivels die de gemeente teisteren.