Slechthorende tiener in brief aan minister De Block: "Betaal implantaat van 25.000 euro aub terug"

Een doof meisje van 17 uit Hamme vraagt in een open brief aan minister van Volksgezondheid Maggie De Block de terugbetaling van een hoorimplantaat. Als peuter kreeg de jonge vrouw een eerste implantaat in haar linkeroor. Maar de jongste jaren is ook haar rechteroor enorm achteruit gegaan. Om zelfstandig te kunnen leven moét ze een tweede implantaat krijgen. De goedkeuring daarvoor kreeg ze in 2012, maar toen was een operatie nog niet noodzakelijk. Nu blijkt die goedkeuring vervallen en is er geen terugbetaling meer mogelijk. Het implantaat kost niet minder dan 25.000 euro. Met de revalidatiekosten erbij kan de factuur zelfs oplopen tot 100.000 euro.